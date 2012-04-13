Україні натякнули: спочатку - верховенство права, а потім - інвестиції

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Група народних партій в Комітеті регіонів ЄС переконана, що лише дотримання Україною принципу верховенства права може сприяти залученню інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи народних партій, про це заявив голова групи народних партій в Комітеті регіонів ЄС Мікаель Шнайдер 12 квітня під час презентації в Комітеті інвестиційних можливостей Дніпропетровської області на тему: “Дніпропетровська область - ваші ворота для інвестицій в Україну”.

“Кращий шлях для регіонів України залучити іноземні капітали та інвестиції полягає у повному запровадженні та повазі Україною демократії та верховенства права. Інвестори потребують віри та довіри в адміністративну, політичну та судову системи країни чи регіону, в який інвестують”, - сказав він.

М.Шнайдер також повторив заклик, зроблений президентом Європейської народної партії Вільфредом Мартенсом негайно зупинити переслідування та ув`язнення опозиційних політиків, а також надати можливість опозиційним політичним партіям та рухам взяти участь у наступних парламентських виборах з їхніми лідерами за умов, які закріплені у виборчому законодавстві та з можливістю доступу до засобів масової інформації.

Голова “народників” в Комітеті регіонів також зазначив, що недавнім парафуванням угоди про асоціацію з Україною ЄС надіслав сигнал про готовність співпраці, однак реальні перемоги для економіки країни можуть з`явитися лише тоді, коли український уряд виконає необхідні передумови, включаючи відповідність правилам демократії та верховенства права.

“Тільки після цього Угода про асоціацію може бути підписана, ратифікована та запроваджена в життя”, - наголосив М.Шнайдер.

“Саме тому мені б хотілося, щоб Президент Віктор Янукович здійснив необхідні кроки для того, щоб дозволити регіонам, містам та громадянам України отримати всі переваги не лише від угоди, але й від більш продуктивної транскордонної та міжрегіональної співпраці”, - додав він.