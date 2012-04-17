Президент ПАРЄ закликає Лукашенка звільнити всіх політичних в’язнів

Брюссель. 17 квітня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон вітає звільнення одного з колишніх кандидатів в Президенти Білорусі Андрія Саннікова та його помічника Дмитра Бондаренка, і закликає Президента Білорусі Олександра Лукашенка “звільнити і повністю реабілітувати всіх політичних в’язнів”.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради Європи, текст якого міститься на офіційному веб-сайті організації.

“На січневій сесії 2012 року Асамблея висловила жаль щодо того, що кілька осіб, включаючи колишніх кандидатів в Президенти, активістів громадянського суспільства та видатних правозахисників залишаються у в’язницях з політичних мотивів”, - заявив Ж.-К.Міньйон.

В своїй резолюції ПАРЄ відзначила, що кілька ув’язнених за участь в акціях протесту були звільнені.

“Разом з тим, деякі ув’язнені стверджували, що відчували тиск з метою написання прохання про помилування та визнання їхньої провини для забезпечення свого звільнення. В багатьох випадках звільнені в’язні скаржилися, що зазнали тортур, отримували неадекватне медичне лікування і отримували відмови у доступі до юридичного представництва”, - сказав Президент ПАРЄ.

При цьому він наголосив на необхідності проведення детального та заслуговую чого на довіру розслідування всіх обвинувачень про тортури чи погане ставлення під час арештів та ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент О.Лукашенко з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько тисячі чоловік, зокрема 7 із 9 альтернативних кандидатів у Президенти.