Польща відкрила у Рівному пункт прийому візових анкет

Рівне. 17 квітня. УНІАН. Польща відкрила пункт прийому анкет для віз (call-центр) у Рівному.

Як передає кореспондент УНІАН, центр відкрито у приміщенні новозбудованого бізнес-центру, що на вулиці Петлюри, 22.

Як зазначив під час відкриття посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін, це вже 9-й візовий центр, відкритий в Україні останнім часом, а всього їх буде 14.

За словами посла, необхідність у відкритті таких центрі виникла тому, що польські консульства працюють з великим навантаженням. Зокрема, у 2011 році вони видали громадянам України понад 600 тис віз, що становить таку ж їх кількість, яку видали усі країни Шенгенської зони разом.

Крім того, нові call-центри поліпшують умови отримання віз для українців. «Ми зацікавлені у тому, щоб були відповідні умови для громадян України в отриманні польських і шенгенських віз», - зазначив Г.Літвін.

Також, за словами посла, скоро в Україні з’явиться восьме Генконсульство Польщі, його буде відкрито у Донецьку. Нині в Україні вже діють Генконсульства цієї країни у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Севастополі, Луцьку і Винниці.

У церемонії відкриття центру прийому віз взяли також участь голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ, голова облради Юрій Кічатий, міський голова Рівного Володимир Хомко.