Білорусь посилює контроль на кордонах з ЄС

Мінськ. 18 квітня. УНІАН. Білорусь в умовах санкцій з боку Європейського Союзу переглядає свої підходи до організації охорони кордону з країнами ЄС.

Про це повідомляє БєлаПАН з посиланням на джерело в Державному прикордонному комітеті Білорусі.

«Враховуючи ситуацію, що склалася, і виходячи зі своїх можливостей, білоруське прикордонне відомство переходить до здійснення охорони кордону (контрабанда, нелегальна міграція тощо) за таким же принципом, яким керуються країни-сусіди», - сказали в ДПК Білорусі.

Йдеться про те, що пріоритет буде відданий контролю за в`їздом до Білорусі, тоді як раніше зусилля із забезпечення прикордонної безпеки на в`їзд і виїзд були розподілені рівномірно.

”Таку річ, як кордон, політизувати небезпечно, але зараз нас поставили в такі умови. Будь-які санкції насамперед позначаються на кордоні. Раніше ми дуже багато роботи робили за наших західних колег, які дозволяють собі страйкувати. Часто вони тільки одержували від нас інформацію про те, що ми когось не пропустили, запобігли ввезенню на їх територію чогось. Із санкціями вони потрапили в свою ж пастку. Адже зараз питання безпеки кордону доведеться переглядати з урахуванням наших реальних можливостей і працювати, як працюють вони, — на в`їзд. При цьому, звісно, свої питання безпеки на кордоні на виїзд з країни прикордонне відомство забезпечуватиме в повному обсязі”, - заявило джерело в прикордонному відомстві Білорусі.

Співрозмовник агентства також підкреслив, що саме в країнах-сусідах створені такі умови й можливості, завдяки яким «цікава» контрабанда з Білорусі, - приміром пального і тютюнових виробів.