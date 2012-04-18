ОБСЄ задоволено домовленностями з врегулювання Придністровського конфлікту

Брюссель. 18 квітня. УНІАН. Спеціальний представник головуючого в ОБСЄ з питань Придністровського конфлікту, Посол Ерван Фуере привітав досягнуту сьогодні у Відні домовленість щодо принципів та процедури проведення формальних переговорів з врегулювання конфлікту, а також щодо порядку денного процесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

“Я вітаю угоду щодо принципів, процедури та порядку денного проведення переговорів з врегулювання Придністровського конфлікту. Я задоволений тим, що сторони продемонстрували потрібну політичну волю та позитивне налаштування для досягнення консенсусу з цих дуже важливих питань”, - цитує прес-служба Е.Фуере.

Спеціальний представник головуючого в ОБСЄ також закликав сторони на основі досягнутого результату рухатися до подальшого прогресу у всебічному політичному врегулюванні.

В рамках переговорів у форматі “5+2”, черговий раунд яких завершився сьогодні у Відні, сторони також домовились про дату наступної зустрічі, яка має відбутися також у Відні в середині липня.

Довідка УНІАН. Офіційні зустрічі щодо придністровського врегулювання у форматі ”5+2” (Республіка Молдова і Придністров`я), посередників (Україна, Росія, ОБСЄ) і спостерігачів (США і ЄС) були перервані наприкінці лютого 2006 року. Після цього відбувалися зустрічі в тому ж форматі, але вони були неофіційними. Рішення про відновлення постійної ради стосовно придністровського врегулювання у форматі ”5+2” було прийнято 22 вересня 2011 року в Москві на черговій неофіційній зустрічі сторін.