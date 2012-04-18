Україна задоволена прогресом на переговорах з Придністровського конфлікту

Київ. 18 квітня. УНІАН. Україна вітає прогрес, досягнутий в офіційних переговорах з придністровського врегулювання у форматі “5+2”, які завершилися у Відні 18 квітня 2012 року.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в коментарі, за результатами обговорення сторони погодили документи щодо принципів та процедур переговорного процесу з придністровського врегулювання у форматі “5+2” та порядок денний переговорів.

«Українська сторона позитивно відзначає продемонстровані сторонами конструктивний підхід, відверту атмосферу переговорів та прагнення до подальшого відкритого діалогу», - наголошується в коментарі.

Переговори відбулися 17-18 квітня ц.р. у форматі “5+2”, де Молдова та Придністров’я - сторони, ОБСЄ, Україна та Російська Федерація – посередники, ЄС та США – спостерігачі.