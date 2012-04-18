Король Іспанії вибачився перед підданими за поїздку на полювання...

Київ. 18 квітня. УНІАН. Король Іспанії Хуан Карлос I вибачився перед підданими країни за свою поїздку до Африки, де він займався полюванням у період, коли іспанська економіка переживає не кращі часи.

Як передає радіо «Свобода», про відвідини королем Ботсвани стало відомо після того, як монарх повернувся додому на приватному літаку і був поміщений до лікарні з переломом стегна. Багато іспанських газет супроводжували публікації про цю поїздку фотографією 2006 року, на якій Хуан Карлос, який є почесним президентом іспанського філіалу екологічної організації Всесвітній фонд дикої природи, стоїть з рушницею перед убитим слоном.

Виникли припущення, що і під час нинішнього приїзду до Ботсвани монарх полював на слонів. Представники королівського будинку дотепер не підтвердили, однак і не спростували ці чутки.

”Я прошу вибачення за скоєну помилку, яка ніколи не повториться”, - заявив король, залишаючи мадридський госпіталь.

На момент, коли Хуан Карлос вирішив принести вибачення, за його зречення від трону висловилися 85 тис. учасників онлайн-опитування.