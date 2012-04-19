Україна може допомагати Афганістану грощима після 2014 року

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Україна не виключає можливості надання фінансової допомоги Афганістану після 2014 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам після засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані під командуванням НАТО (ISAF) міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

“Ми не будемо конкурувати з США. Бюджет та можливості відрізняються”, - сказав міністр.

Разом з тим, він зазначив, що Україна готова зробити свій посильний внесок, у тому числі постачанням зброї афганським силам безпеки.

“Якщо у цьому буде зацікавленість або у військовому обладнанні, то розглядатимемо можливості надання такого”, - сказав К.Грищенко.

Він також не виключив можливості постачання військової техніки на платній основі, оскільки, за його словами, досвід Іраку продемонстрував, що американська техніка не дуже готова до специфічних умов цього регіону.

“Щодо суто фінансової допомоги, вона, звичайно, не може бути великою, однак вона теж не виключається”, - зауважив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні країни НАТО оцінюють потребу у фінансуванні афганських сил безпеки після передачі їм відповідальності за безпекову ситуацію у 2014 році у 4 млрд доларів щорічно.