Глави МЗС України та Чехії поговорили про співпрацю

Київ. 20 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко обговорив з першим віце-прем‘єр-міністром, міністром закордонних справ Чеської Республіки Карелом Шварценбергом актуальні питання європейської інтеграції України та українсько-чеських відносин.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС, зазначивши, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств відбулася сьогодні, 20 квітня.

К.Грищенко ознайомив К.Шварценберга з ходом реалізації ключових реформ в Україні, спрямованих на наближення до європейських стандартів у різних сферах життя нашої країни. У цьому зв’язку було наголошено на важливості якнайшвидшого укладення Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, зазначили в МЗС.

К.Шварценберг підкреслив налаштованість Чеської Республіки надавати сприяння у реалізації євроінтеграційних прагнень України та пошуку шляхів для подальшого поглиблення відносин з ЄС, у тому числі із залученням можливостей Вишеградської групи.

Глави МЗС України і Чехії також обмінялися думками щодо заходів двостороннього політичного діалогу на поточний рік, взаємодії у консульській та гуманітарній сферах. К.Грищенко відзначив важливість досягнення прогресу у вирішенні чеською стороною питання скасування оплати за видачу національних віз для громадян України.