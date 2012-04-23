Соціаліст Олланд лідирує у першому турі президентських виборів у Франції

Київ. 23 квітня. УНІАН. За наслідками першого туру президентських виборів у Франції, що відбувся в неділю, лідирує кандидат від Соціалістичної партії Франсуа Олланд, за якого проголосували 28,6% виборців.

Чинний Президент Ніколя Саркозі набрав після обробки майже усіх бюлетенів 27,1% голосів.

Ф.Олланд і Н.Саркозі виходять у другий тур, який намічено на 6 травня.

Несподіванкою вчорашнього голосування став результат, одержаний лідером праворадикального Національного фронту Марін Ле Пен. За неї проголосували понад 18% виборців – рекордна підтримка кандидата від Національного фронту, який раніше очолював її батько Жан-Марі Ле Пен. Зараз її позиція розглядається як вирішальна для визначення остаточного переможця президентських виборів.

За словами М. Ле Пен, до 1 травня вона не має наміру давати коментарі щодо того, кого з кандидатів підтримає в другому турі.