Суд визнав екс-прем`єра Ісландії винним за одним обвинуваченням

Київ. 23 квітня. УНІАН. Колишній прем`єр-міністр Ісландії Гейр Хорде визнаний судом винним за одним із чотирьох пунктів висунутого проти нього звинувачення у причетності до банківської кризи в країні у 2008 році.

При цьому його звільнено від покарання і виправдано за трьома іншими пунктами звинувачення, передає Радіо «Свобода».

Спеціальний суд з імпічменту ухвалив, що Г.Хорде винен в тому, що не провів засідань Кабінету міністрів до кризи. Сам Г.Хорде назвав це абсурдним і заявив, що під тиском парламенту судді вирішили визнати його провину хоча б у найменшому злочині.

Суд з імпічменту було створено в Ісландії 1905 року, але справа Г.Хорде стала першим у його історії процесом.

61-річний Г.Хорде став єдиним у світі главою уряду, який піддався кримінальному переслідуванню у зв`язку зі світовою фінансовою кризою.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 року спеціальна комісія встановила, що Г.Хорде (поряд із ще трьома політичними діячами) винен у тому, що приховував справжній стан фінансової системи країни. У результаті восени 2008 року банківський сектор Ісландії опинився в кризі, після чого уряд був змушений поспішно націоналізувати всі найбільші банки країни і звернутися по допомогу до міжнародних інституцій. У січні 2009 року уряд Г.Хорде пішов у відставку.

У 2008 році Ісландія ледь не оголосила про дефолт через різке зростання інфляції, падіння курсу місцевої валюти і гігантського зовнішнього боргу, що багаторазово перевищив ВВП. Уникнути дефолту країні вдалося завдяки фінансовій допомозі з-за кордону.