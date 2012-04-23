Прем`єр Нідерландів пішов у відставку

Київ. 23 квітня. УНІАН. Прем`єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подав сьогодні королеві країни Беатрікс прохання про відставку уряду у зв`язку з гострими розбіжностями політичних партій щодо плану бюджетної економії королівства, передає ІТАР-ТАРС.

Як відзначають аналітики, урядова криза, викликана суперечками навколо виконання економічних установок Брюсселя, стала справжньою несподіванкою, враховуючи той факт, що країна завжди відрізнялася вкрай дисциплінованою фінансовою політикою.

Як повідомили в урядовій прес-службі, Беатрікс ”розглянула запит про відставку” всіх міністрів і статс-секретарів королівства і попросила уряд продовжити виконувати свої обов`язки в тимчасовому режимі до дострокових виборів до парламенту.

Як очікується, 24 квітня М.Рютте виступить зі зверненням до депутатів Генеральних штатів (парламенту Нідерландів), в якому порушить проблему ”тимчасових бюджетних скорочень” і перспективи проведення нових виборів. Вони навряд чи можуть відбутися раніше вересня, попереджають експерти. Таким чином, М.Рютте, найімовірніше, продовжить виконувати свої обов`язки на посаді прем`єра, як мінімум, протягом найближчих кількох місяців.

Як показують останні опитування громадської думки, Народна партія за свободу і демократію, яку очолює М.Рютте, навряд чи зможе забезпечити собі абсолютну більшість у парламенті. Це буде вигідно лідеру ультраправих Герту Вілдерсу, який і спровокував політичну кризу.

Голова Партії свободи відмовився минулої суботи підтримати план 16-мільярдних бюджетних скорочень. Він назвав цільовий показник у 3% ВВП, передбачений для держав-членів єврозони Пактом росту і стабільності, свого роду зашморгом і пообіцяв на наступних виборах боротися за незалежність від економічного диктату Брюсселя. Без згоди Г.Вілдерса коаліційному уряду на чолі з М.Рютте не вдалося заручитися абсолютною підтримкою парламентаріїв у питанні бюджетних скорочень. У зв`язку з цим, уряд був змушений зібратися на екстрене засідання, після чого прем`єр попрямував до королівського палацу, де подав Беатрікс прохання про відставку.

Експерти попереджають, що ситуація в Нідерландах загрожує знову загострити фінансову кризу єврозони і змушує замислитись про ефективність заходів, що пропонує Брюссель для досягнення економічного зростання.