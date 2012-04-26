Президент Німеччини скасував візит в Україну

Київ. 26 квітня. УНІАН. Президент Німеччини Йоахим Гаук скасував візит до України.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на своє джерело.

За словами співбесідника агентства, це рішення було ухвалене за узгодженням з канцлером ФРН Ангелою Меркель і, очевидно, пов`язане з ситуацією навколо екс-прем`єра України Юлії Тимошенко.

Сайт «Німецької хвилі», який цитує Reuters, відзначає, що Посольство України у ФРН поінформоване про те, що Й.Гаук не прийме запрошення на зустріч президентів країн Центральної Європи, яка відбудеться в Ялті.