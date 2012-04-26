Президент ЄНП: ЄС має вжити заходів проти Києва ситуацію з Тимошенко

Брюссель. 26 квітня. УНІАН. Президент Європейської народної партії (ЄНП) Вільфред Мартенс вважає, що ЄС має застосувати конкретних заходів проти українського режиму.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“З урахуванням ескалації політичних репресій в Україні інституції ЄС мають сформулювати та реалізувати пакет конкретних та рішучих заходів проти українського режиму”, - заявив він, коментуючи повідомлення про побиття колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у в’язниці.

В.Мартенс засудив застосування жорстокості проти колишнього українського прем’єра, назвавши умови її утримання у в’язниці абсолютно неприйнятними.

“Я дуже розчарований та сумний бачити повну відсутність політичної волі українського уряду співпрацювати з владою ЄС в цьому питанні. Нема потреби говорити про те, що не буде європейського майбутнього у країни, яка щоденно порушує права людини та демократичні принципи”, - заявив Президент ЄНП.

В.Мартенс також звернувся напряму до Ю.Тимошенко з проханням припинити голодування.

“Юля, будь-ласка, припини голодування. Ми повністю стоїмо на твоєму боці і не дозволимо, щоб твої жертви за демократію були марними”, - наголосив він.