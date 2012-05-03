Порошенко з комісаро ЄС поговорили про вільну торгівлю

Київ. 3 травня. УНІАН. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко в телефонній розмові 2 травня обговорив з єврокомісаром з питань торгівлі Карлом де Гухтом питання підготовки України до укладення угоди щодо всеохопної і поглибленої зони вільної торгівлі (DCFTA).

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінекономрозвитку, П.Порошенко і К.де Гухт обговорили перспективи розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва і наголосили на необхідності прискорити адаптацію українського законодавства і стандартів до норм Європейського Союзу.

П.Порошенко і К.де Гухт планують до 15 травня провести зустріч у Брюсселі для узгодження і координації дій щодо DCFTA.