Президент Європарламенту поїде на Євро, якщо вирішиться ситуація з Тимошенко

Варшава. 3 травня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц планує приїхати в Україну на матчі Євро-2012 лише у випадку вирішення ситуації із екс-прем’єром Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв’ю італійському виданню Il Messaggero.

М.Шульц зауважив, планує зробити все, що в його силах, аби вирішити цю проблему.

”Зараз дискусії про бойкот нічогого доброго не вносять. Діалог - набагато конструктивніший”, - сказав він.

М.Шульц назвав найголовнішим завданням вплинути на українську владу таким чином, аби вона дала гарантії надання медичної допомоги Ю.Тимошенко, яка ”терміново її потребує”.

”Необхідно напрацювати з урядом у Києві рішення, яке допоможе Тимошенко і дозволить уникнути ситуації, у якій спортивна Європа стає жертвою безкопромісної України”, - сказав президент Європарламенту.

Він назвав важливим не допустити відштовхування України ”в обійми Росії”.