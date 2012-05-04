Президент Європарламенту: бойкот Євро-2012 - не краще рішення

Брюссель. 4 травня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульг вважає бойкот політиками Європи фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні не кращим рішенням, однак за умови відсутності змін, не планує їхати до України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

“Є потреба знайти швидко рішення у ситуації з (колишнім прем’єр-міністром України – УНІАН) Юлією Тимошенко, і Президент тісно співпрацює з українською владою (в цьому питанні – УНІАН)”, - заявили у прес-службі.

Разом з тим, у прес-службі зазначили, що за умови збереження нинішньої ситуації, Президент Європарламенту також не поїде до України.