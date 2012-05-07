Німеччина попередила Олланда про неможливість перегляду фіскальної угоди

Брюссель. 7 травня. УНІАН. Німеччина заявила про неможливість перегляду фіскальної угоди, чого обіцяв добиватися новообраний Президент Франції Франсуа Олланд.

Як повідомляє AFP, сьогодні на брифінгу у Берліні речники Федерального канцлера Німеччини Штеффен Зайберт виключив будь-яку можливість перегляду бюджетного пакту, який вже підписаний 25-ма країнами-членами ЄС з 27-ми.

Він також виловився і щодо ініціативи Ф.Олланда про необхідність забезпечення зростання економіки.

“Німеччина не хоче зростання за рахунок дефіциту, а лише зростання за рахунок структурних реформ”, - сказав Ш.Зайберт.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня цього року лідери 25-ти країн-членів ЄС підписали нову фіскальну угоду.

Нові фіскальні правила передбачають чіткі вимоги до розміру дефіциту бюджетів, застосування механізмів балансування бюджетів, запровадження санкцій у випадку невиконання поставлених цілей.

В ході передвиборної кампанії Ф.Олланд неодноразово заявляв про наміри переглянути цей документ після обрання Президентом країни.