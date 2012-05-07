Донька Тимошенко обговорила ситуацію матері з екс-президентом Європарламенту

Київ. 7 травня. УНІАН. Донька екс-прем`єр-міністра України Євгенія Тимошенко і голова Фонду Конрада Аденауера, колишній президент Європейського парламенту, євродепутат Ганс-Герт Пьоттерінг обговорили ситуацію, пов’язану зі станом здоров`я Юлії Тимошенко, а також загальну ситуацію щодо дотримання в Україні прав людини.

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, Г.-Г.Пьоттерінг підкреслив, що Ю.Тимошенко повинна отримати повноцінне лікування у Німеччині.

”Завтрашнє обстеження у Харкові може стати лише першим кроком. Якщо буде необхідно з медичних міркувань, вона повинна бути переведена для повноцінного лікування у берлінській клініці Charité. Поведінку української влади до цього часу не можна виправдати нічим”, - наголосив він.

Євродепутат піддав критиці юридичні методи, які застосовує влада України щодо своїх опонентів. За його словами, такі дії суперечать всім демократичним принципам.

”Ми обговорили сьогодні не лише ситуацію з Юлією Тимошенко, але й тривожний стан прав людини в Україні. Фонд Конрада Аденауера разом зі своїм бюро у Києві і надалі рішуче виступатимуть на підтримку розвитку демократії та верховенства права в Україні”, - заявив Г.-Г.Пьоттерінг.