Янукович привітав Олланда з обранням Президентом

Київ. 7 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав Франсуа Олланда з обранням на пост Президента Французької Республіки.

Про це повідомляє прес-служба глава держави.

«Від імені народу України та від себе особисто щиро вітаю Вас із обранням на посаду Президента Французької Республіки, що засвідчило підтримку французьким народом курсу на оновлення та активну соціальну політику», - йдеться у вітанні.

В.Янукович висловив сподівання, що Франція й надалі залишатиметься серед провідних європейських країн, які активно та послідовно підтримують курс України на здійснення глибинних соціально-економічних та політичних реформ, спрямованих на всебічне зближення з Європейським Союзом та захист європейських цінностей.

В.Янукович побажав Ф.Олланду успіхів у виконанні високої державної місії, а дружньому французькому народу - миру і подальшого процвітання.

Глава Української держави також запросив новообраного Президента Франції відвідати з візитом Україну.