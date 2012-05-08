Брюссель. 8 травня. УНІАН. Понад 1 млн. мігрантів візьме участь в місцевих виборах в Бельгії у жовтні цього року.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Het Belang van Limburg з посиланням на дані соціолога Яна Хертохена.

За його оцінками, у виборах, які є обов’язковими в Бельгії, візьмуть участь близько 1,1 млн. іноземців, які отримали бельгійське громадянство, а також близько 200 тис. мігрантів, які зареєструвалися до переліку виборців. Згідно з бельгійським законодавством, право бути включеним до реєстру виборців надається іноземцям, які постійно легально проживали на території країни 5 років і більше.

В цілому, за оцінками Я.Хертохена, частка іноземців у загальній кількості виборців на виборах 14 жовтня становитиме 16,7%.

При цьому, у Фландрії частка іноземців у загальній кількості виборців становитиме 9,8%, у Валлонії – 18,1%, у регіоні Брюсселя – 62,3%.

При цьому, ще близько 575 тис. мігрантів не братимуть участі у виборах.