Кузьмін: Тимошенко засудили за старим КПК, але іншого не було

Брюссель. 9 травня. УНІАН. Перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін визнає, що колишнього прем’єр-мінітра України Юлію Тимошенко було засуджено ще за старим, “радянським” Кримінальним процесуальним кодексом, який не відповідає демократичним стандартам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Безумовно, цей кодекс просякнутий комуністичною радянською ідеологією, і деякі його положення не відповідають демократичним європейським стандартам. Але іншого кодексу в Україні не було”, - сказав Р.Кузьмін.

Він зазначив, що за цим Кодексом, який був схвалений в 1961 році, було засуджено лише за часів Президента Віктора Ющенка 907 тис. осіб.

При цьому, перший заступник Генерального прокурора підкреслив, що ні В.Ющенко, ні Ю.Тимошенко нічого не зробили, щоб змінити цю ситуацію.

Він також звернув увагу учасників “круглого столу” на той факт, що лише цього року парламент України схвалив новий Кримінальний процесуальний кодекс, проект якого був, в цілому, позитивно оцінений експертами Ради Європи.

“Ми повністю змінили порочну радянську практику”, - наголосив перший заступник Генерального прокурора України.

“Обвинувачувати Україну в тому, що ми працювали за старим Кримінальним процесуальним кодексом можна, але, повторюся, цей кодекс не ми вигадали, ми багато років з ним жили, ми намагаємося позбутися радянського спадку, і просимо Європу допомогти нам в цьому”, - додав він.