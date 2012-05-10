Депутати Італії вимагають звільнення Тимошенко, Луценка та Іващенка

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Нижня палата італійського парламенту – Палата депутатів – виступає за негайне звільнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як повідомив у своєму Twitter’i член Комітету з питань закордонних справ Джанні Вернетті, про це йдеться в резолюції, схваленій 9 травня на засіданні Палати.

У схваленому документі, зокрема, міститься доручення уряду Італії здійснити конкретних формальних кроків до України з метою вимоги негайного звільнення колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка з гуманітарних міркувань, враховуючи різке погіршення стану їхнього здоров’я.

У документі, схваленому Палатою депутатів, також зазначається, що умовою згоди Італії на підписання угоди між ЄС та Україною про асоціацію мають стати істотні та радикальні реформи в судовій системі, в сфері верховенства права, захисту прав людини, а також – вдосконалення демократичних стандартів.