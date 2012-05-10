Азарова чекають в Брюсселі 15 травня

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Засідання Ради співпраці Україна-ЄС за участю прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться 15 травня.

Цю інформацію підтвердила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі прес-секретар Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майа Кощанчіч.

“Рада співробітництва ЄС-Україна відбудеться 15 травня в Брюсселі, і ми очікуємо, що прем’єр-міністр (України – УНІАН) очолить делегацію”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой заявив, що прем’єр-міністру України М.Азарову не варто було б приїжджати в Брюссель. Разом з тим, він не уточнив чи йшлося про заплановане засідання Ради співробітництва, чи про якісь інші візити українського прем’єра.

На засіданні Ради співробітництва, яке востаннє відбулося у червні 2010 року, європейську сторону представлятимуть Верховний представник ЄС Кетрін Ештон та міністри закордонних справ країн-членів, а українську делегацію очолить М.Азаров.