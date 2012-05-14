ЄС не схвалив рішення щодо бойкоту Євро-2012

Брюссель. 14 травня УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні в Брюсселі не схвалила ніякого рішення щодо можливого бойкоту політиками українських матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

“У нас немає чіткої позиції”, - сказала вона.

Разом з тим, Верховний представник зазначила, що в ході обговорення міністри домовилися, що уважно стежитимуть за розвитком подій з тим, щоб спробувати напрацювати спільну позицію щодо можливого відвідування політиками матчів Євро-2012.