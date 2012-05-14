Чехія: ЄС має утримуватися від дій, що шкодять наближенню України
Думка міністра закордонних справ країни
Брюссель. 14 травня. УНІАН. Чехія вважає, що ЄС має утримуватися від кроків, які шкодять процесу наближення України.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив сьогодні міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг за підсумками засідання Ради закордонних справ, на якому обговорювалося питання відносин з Україною.
“Разом з нашими польськими та іншими друзями, ми вважаємо, що найважливіше, - це залучати Україну до Європи, і що ми маємо утримуватися від кроків, які унебезпечують цей процес”, - сказав чеський міністр.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС обговорила питання майбутнього угоди про асоціацію з Україною та питання відвідування українських матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Ніякого рішення міністрами схвалено не було.