Чехія: ЄС має утримуватися від дій, що шкодять наближенню України

21:05, 14 травня 2012
Новини ЄС
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Думка міністра закордонних справ країни

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Чехія вважає, що ЄС має утримуватися від кроків, які шкодять процесу наближення України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив сьогодні міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг за підсумками засідання Ради закордонних справ, на якому обговорювалося питання відносин з Україною.

“Разом з нашими польськими та іншими друзями, ми вважаємо, що найважливіше, - це залучати Україну до Європи, і що ми маємо утримуватися від кроків, які унебезпечують цей процес”, - сказав чеський міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС обговорила питання майбутнього угоди про асоціацію з Україною та питання відвідування українських матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Ніякого рішення міністрами схвалено не було.

 

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