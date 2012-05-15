Єврокомісія рекомендує Києву здійснити реформи для демократії

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія рекомендує українській владі реалізувати низку реформ для демократизації країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

Єврокомісія, зокрема, рекомендує Україні забезпечити прозорий процес проведення конституційної реформи за участі всіх зацікавлених сторін та в тісній співпраці з Венеціанською комісією Ради Європи, ефективно реалізувати пріоритети Порядку денного асоціації щодо поваги до верховенства права та демократичних цінностей, привести законодавство стосовно свободи зібрань та свободи ЗМІ у відповідність до європейських стандартів.

Крім того, Єврокомісія рекомендує Україні звернути увагу на політично вмотивоване вибіркове правосуддя та вжити заходів із забезпечення незалежності судової системи, а також продовжити реформу судової системи.

Єврокомісія вважає, що Україна має продовжувати співпрацю з Радою Європи, включаючи співробітництво у питаннях організації виборів, зміни законів про Генеральну прокуратуру та адвокатуру, ролі Вищої ради юстиції, зміни Кримінального кодексу і, зокрема, статей 364 та 365, а також внесення змін до законів про судову систему та статус суддів з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

У своєму документі Єврокомісія рекомендує Києву вжити ефективних дій для боротьби з корупцією, а також для боротьби з перешкодами для ведення бізнесу та залучення інвестицій.

Серед інших рекомендацій також посилення боротьби з торгівлею людьми та підготовка і проведення парламентських виборів у жовтні цього року відповідно до стандартів ОБСЄ.