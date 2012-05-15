Азаров задоволений засідання Ради співробітництва з ЄС

Київ. 15 травня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола Азаров задоволений результатами П’ятнадцятого засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Данського Королівства Віллі Сьовндалем та членом Європейської комісії Штефаном Фюлє у Брюсселі.

«Ми задоволені результатами П’ятнадцятого засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС, під час якого ми підтвердили спільну зацікавленість у якнайшвидшому підписанні угоди про асоціацію. Так, у наших відносинах виникли певні проблеми, але наші європейські колеги, як і ми, прекрасно розуміють, що ці проблеми тимчасові, а наше співробітництво має довгостроковий та стратегічний характер. Ми розраховуємо, що підписання угоди не тільки відкриє шлях до створення політичної асоціації і економічної інтеграції з ЄС, але й сприятиме здійсненню системних реформ, зокрема, розвитку і зміцненню демократичних інститутів», - заявив М.Азаров.

Крім того, він підкреслив, що під час засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС обговорювалося питання подальшої лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом.

«Я вдячний представникам ЄС за високу оцінку зусиль української влади під час реалізації першої законодавчої фази в рамках лібералізації візового режиму. Водночас ми висловили свої зауваження до роботи візових органів наших країн, які не вписуються в рамка досягнутих домовленостей. І я із задоволення сприймаю заяви Члена Європейської Комісії Штефана Фюлє, що всі ці питання будуть розглянуті та вирішені», - зазначив М.Азаров.

Глава уряду підкреслив, що реформи, які відбуваються в Україні, в першу чергу потрібні саме Україні: «Ми проводимо реформи не для когось, ми здійснюємо їх тому, що у нас є щире бажання зробити Україну країною, де кожен громадянин відчуває себе захищеним, країною, де діють європейські правові цінності».