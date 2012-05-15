Президенти Європейської Ради та Комісії не підтвердили зустрічі з Азаровим

Київ. 15 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров мав намір в ході візиту до Брюсселя зустрітися з президентами Ради ЄС та Європейської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції глава Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

«Прем`єр-міністр України Микола Азаров звернувся з проханням зустрітися з президентом Ради ЄС Германом ван Ромпеєм та президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, однак ці зустрічі не були підтверджені», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, прем’єр-міністр України М.Азаров взяв участь у засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС у Брюсселі.