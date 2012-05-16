Азаров: Харківські угоди не дали знижки на газ

Брюссель. 16 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров визнав, що Харківські угоди насправді не дали Україні знижки на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на конференції в Європарламенті на тему «Україна і ЄС – яке майбутнє?».

«Насправді ніякого зниження не було, це була орендна плата за перебування Чорноморського флоту. Але це був передих», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п`ять років.

В обмін на це Україна мала одержати знижку при закупівлі російського газу на 100 доларів за тисячу кубометрів.