Азаров: відносини з ЄС йдуть за чужим сценарієм
Автора прем`єр депутатам Європарламенту не назвав
Брюссель. 16 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що відносини України і Європейського Союзу стали заручниками чужого сценарію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на конференції в Європарламенті на тему «Україна і ЄС – яке майбутнє?».
«Ми граємо чужий сценарій, який хоче нас відштовхнути від ЄС», - сказав М.Азаров.
Він зазначив, що влада намагається зробити все, щоб фінал цього сценарію був позитивним. «В України кілька разів були можливості зближуватися з ЄС, і щоразу нас щось відсовувало», - сказав прем`єр.
«Повірте, ми зацікавлені, щоб сценарій був оптимістичним», - додав він.
Разом з тим, М.Азаров не уточнив, хто зацікавлений у погіршенні відносин України і Євросоюзу.