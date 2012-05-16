Азаров: відносини з ЄС йдуть за чужим сценарієм

Брюссель. 16 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що відносини України і Європейського Союзу стали заручниками чужого сценарію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на конференції в Європарламенті на тему «Україна і ЄС – яке майбутнє?».

«Ми граємо чужий сценарій, який хоче нас відштовхнути від ЄС», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що влада намагається зробити все, щоб фінал цього сценарію був позитивним. «В України кілька разів були можливості зближуватися з ЄС, і щоразу нас щось відсовувало», - сказав прем`єр.

«Повірте, ми зацікавлені, щоб сценарій був оптимістичним», - додав він.

Разом з тим, М.Азаров не уточнив, хто зацікавлений у погіршенні відносин України і Євросоюзу.