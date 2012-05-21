НАТО підтвердило намір завершити операцію в Афганістані до 2014 року

Брюссель. 21 травня. УНІАН. Лідери країн-членів НАТО підтвердили намір завершити місію в Афганістані до кінця 2014 року.

Про це йдеться у фінальній декларації Чиказького саміту НАТО.

“До кінця 2014 року, коли афганська влада отримає повну відповідальність за безпеку, місія під керівництвом НАТО завершиться. Тим не менше, ми продовжуватимемо надавати сильну та довготривалу політичну та практичну підтримку”, - написано в Чиказькій декларації.

При цьому, лідери країн-членів НАТО заявили про готовність на запит уряду Афганістану створити нову місію для тренування, надання порад та допомоги країні.

“Це не буде бойова місія”, - зазначили лідери країн-членів НАТО.

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2014 року країни-учасниці місії НАТО в Афганістані планують передати відповідальність за безпеку в країні місцевій армії та поліції.