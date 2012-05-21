Лідери країн НАТО стурбовані вибірковим правосуддям в Україні

Брюссель. 21 травня. УНІАН. Лідери країн-членів НАТО стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в декларації Чиказького саміту, яких відбувся 19-20 травня.

“Ми стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя і тим, що видається, політично мотивованим переслідуванням, включаючи лідируючих членів опозиції, а також умовами їх утримання”, - зазначається в декларації.

У зв’язку з цим, лідери країн НАТО закликали Україну звернутися до існуючих проблем в судовій системі для забезпечення її відповідності принципу верховенства права та міжнародним угодам, учаснокм яких є Україна.

“Ми також закликаємо Україну забезпечити вільні, чесні та включні парламентські вибори восени цього року”, - підкреслюється у Чиказькій декларації.

У документі лідери країн НАТО також відзначили зобов’язання України посилити політичний діалог з НАТО, а також привітали внесок України в операції під проводом НАТО.

У декларації також ще раз наголошується на тому, що Альянс продовжить по відношенню до Києва політику відкритих дверей, і готовий розвивати співпрацю з Україною та допомагати в реалізації реформ в рамках Комітету Україна-НАТО та Щорічної національної програми.