Комісар ЄС вважає, що треба бути інноваційним з Украною

Страсбург. 22 травня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле вважає, що ЄС має бути інноваційним у відносинах з Україною щоб трансформувати країну, що вийшла з радянського тоталітаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи в ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” в Європарламенті.

“Ми повинні бути гнучкими інноваційними, креативними. Ми не повинні дивитися на ситуацію як на чорну-білу”, - сказав комісар.

Він нагадав, що йдеться про трансформацію країни з майже 50-мільйонним населенням, яка ще зовсім не так давно була тоталітарною, перебуваючи у Радянському Союзі.

При цьому, комісар висловив переконання в тому, що раніше чи пізніше цей регіон Європи, до якого входить і України, стане ближчим до ЄС, і саме Євросоюз допомагатиме у трансформації східно-європейських країн.

Разом з тим С.Фюле наголосив, що є одне питання, в якому Євросоюз не може піти на компроміс.

“Одна річ, де ми не можемо піти на компроміси – це наші цінності і принципи”, - сказав він.

Комісар зазначив, що у випадку компромісу в питаннях цінностей, раніше чи пізніше можуть виникнути ще більші проблеми в країнах-сусідах, а можливо, навіть і всередині самого ЄС.

Як повідомляв УНІАН, після сьогоднішніх дебатів, Європарламент планує схвалити резолюцію. Голосування заплановане на четвер, 24 травня.