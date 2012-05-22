Країни ЄС надішлють на вибори в Україні багато спостерігачів

Страсбург. 22 травня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявляє про домовленість надіслати якомога більшу спостерігачів на вибори в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи в ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” в Європарламенті.

“Країни-члени ЄС домовилися про важливість надіслати так багато, як тільки можливо міжнародних спостерігачів”, - сказав він.

За словами комісара представництво ЄС в Україні вже розпочало координацію з представництвами країн-членів ЄС щодо організації тренінгів для спостерігачів та організації екзіт-пулу, результати якомога можуть стати базою для порівняння з офіційними результатами голосування.

Крім того, комісар повідомив, що ЄС планує підтримати низку інших проектів, зокрема, моніторинг ЗМІ та здійснення аналізу маркетингу партій під час виборчої кампанії.

Як повідомляв УНІАН, після сьогоднішніх дебатів, Європарламент планує схвалити резолюцію. Голосування заплановане на четвер, 24 травня.