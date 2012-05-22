Страсбург. 22 травня, УНІАН. Депутати Європарламенту кажуть, що Україною керують олігархи, що, на їхню думку, заважає розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони казали сьогодні у Страсбурзі, виступаючи в ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” в Європарламенті.

Так, депутат Європарламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) нагадав, що Президент України Віктор Янукович, його родина та його друзі отримують все більше і більше влади.

Він навів приклади призначення представників, близьких до В.Януковича на посади міністра внутрішніх справ, Державної податкової служби на Національного банку України.

“Син Януковича, родина та друзі єдине, що хочуть, - це наповнювати кишені”, - сказав М.Галер.

При цьому, депутат висловив думку щодо необхідності замороження активів.

“Кіпр – це добре місце щоб почати виявляти ці активи”, - сказав він.

Його колега по групі народних партій, депутат Андрій Ковачев (Болгарія) зазначив, що перешкодою на європейському шляху України є не справа колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, а олігархи.

“Олігархи не хочуть реформувати Україну за європейською моделлю, а хочуть зберегти її для свого збагачення”, - зазначив А.Ковачев.

У свою чергу депутат від групи “зелених” Вернер Шульц запропонував усім просто подивитися на те, яким чином в Україні відбувалися державні закупівлі для підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Разом з тим, представник групи об’єднаних лівих Яромір Колічек (Чехія) піддав критиці надання політичного притулку українським політикам країнами-членами ЄС.

“Нам не варто надавати притулок шахраям”, - сказав він.

“Як ці люди стали такими багатими? І ставали практично за одну ніч? І не має значення, чи йдеться про сьогоднішній уряд, чи про попередній”, - сказав депутат.

Як відомо, раніше у Чехії отримав політичний притулок колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин і чоловік Ю.Тимошенко Олександр.