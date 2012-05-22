Депутати ЄП з Нідерландів стурбовані ставлення до секс-меншин в Україні

Страсбург. 22 травня. УНІАН. Депутати Європарламенту стурбовані ставленням до сексуальних меншин в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони казали сьогодні у Страсбурзі, виступаючи в ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” в Європарламенті.

Так, депутат Йоханнес Корнеліс Ван Баалєн (група ліберальних партій, Нідерланди) висловив жаль щодо зриву запланованого на минулу неділю, 20 травня, гей-прайду в Києві, а також щодо появи законопроекту у Верховній Раді України про заборону пропаганди гомосексуалізму.

“Це – погана річ, оскільки виховання з цього питання має бути чесним і прозорим”, - сказав депутат, висловивши думку у необхідності змін в Україні в тому числі, у ставленні до меншин.

Його підтримав і колега по фракції, депутат з Нідерландів Гербен-Ян Грбарнді, який закликав Верховну Раду не схвалювати закон про заборону пропаганди гомосексуалізму.

Свою стурбованість ставлення до сексуальних меншин в Україні висловила і представник групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Емін Бозкурт (Нідерланди).

“Гей-прайд не зміг відбутися через екстремістів”, - сказала вона, наголосивши на необхідності змін у суспільстві ставлення до меншин.