Європа хоче бачити Грецію в зоні євро

Брюссель. 24 травня. УНІАН. Лідери Європейського Союзу хочуть, щоб Греція залишилися в зоні євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні вночі Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой по завершенню засідання.

“Ми хочемо, щоб Греція залишилася в єврозоні”, - сказав він.

Президент Європейської Ради зазначив, що з 2010 року Греція вже отримала понад 150 млрд. євро допомоги від ЄС та Міжнародного валютного фонду.

Разом з тим, він зазначив, що Греція повинна продовжити реформи для відновлення боргової стабільності, прискорення приватних інвестицій та посилення своїх інституцій.

“Ми очікуємо, що після виборів новий уряд Греції зробить цей вибір”, - підкреслив голова Європейської Ради.