Візит Президента ЄІБ в Україну був відкладений з технічних причин
Заявяє віце-президент ЄІБ
Відень. 24 травня. УНІАН. Візит Президента Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернера Хойєра в Україну був відкладений з технічних причин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перед початком конференції, організованої ЄІБ, “Східне партнерство для зростання”, віце-президент банку Вільгельм Мольтерер.
“Я хочу бути дуже чітким, візит не був скасований, він був відкладений”, - сказав він.
Віце-президент ЄІБ зазначив, що причини відкладення візиту є виключно технічними.
Як повідомляв УНІАН, 8 травня міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Дорошенко заявив у Брюсселі про те, що Президент ЄІБ мав відвідати Київ протягом тижня, однак цей візит так і не відбувся.