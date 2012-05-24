Візит Президента ЄІБ в Україну був відкладений з технічних причин

Відень. 24 травня. УНІАН. Візит Президента Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернера Хойєра в Україну був відкладений з технічних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перед початком конференції, організованої ЄІБ, “Східне партнерство для зростання”, віце-президент банку Вільгельм Мольтерер.

“Я хочу бути дуже чітким, візит не був скасований, він був відкладений”, - сказав він.

Віце-президент ЄІБ зазначив, що причини відкладення візиту є виключно технічними.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Дорошенко заявив у Брюсселі про те, що Президент ЄІБ мав відвідати Київ протягом тижня, однак цей візит так і не відбувся.