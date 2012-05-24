Відень. 24 травня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) сподівається на швидку нормалізацію відносин ЄС-Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, зокрема, Президент ЄІБ Вернер Хойєр, виступаючи під час відкриття конференції “Східне партнерство для зростання” у Відні.

“На жаль, угода про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі з Україною не була підписана”, - сказав він, зазначивши, що така угода сприяла б посиленню двосторонніх відносин.

“Однак я сподіваюсь, що дуже швидко відносини між Україною та ЄС повернуться на нормальний шлях”, - додав він.

У свою чергу віце-президент ЄІБ Вільгельм Мольтерер на зустрічі з журналістами перед початком конференції також зазначив, що для всіх було б краще, якби політичні питання між Києвом та Брюсселем були б вирішені.

“Я вважаю, що легше буде для нас, і не лише для нас рухатися вперед, якщо політичні питання між ЄС та Україною будуть вирішені”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори про угоду про асоціацію 19 грудня 2011 року. 31 березня цього року сторони ратифікували угоду, однак її підписання поки залишається під питанням, оскільки Брюссель стурбований проблемами у сфері верховенства права, поваги до прав людини та фундаментальних цінностей в Україні, в тому числі, у зв’язку з судовими процесами проти опозиційних лідерів, які, на думку європейських політиків, були політично вмотивованими.