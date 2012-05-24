Посол України при ЄС не побачив нічогго страшного в резолюції Європарламенту

Брюссель. 24 травня. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв вважає нормальним, що перед укладенням угоди про асоціацію між Україною та ЄС емоції в Європарламенті щодо ситуації в Україні посилилися.

Про це йдеться в його коментарі щодо схваленої сьогодні резолюції Європарламенту по Україні, текст якого переданий УНІАН.

“Із задоволенням могли б відзначити продемонстровану в Європарламенті абсолютну єдність у питанні стратегічного бачення подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС, а саме – перспективи повноправного членства України в Євросоюзі. Таке зближення відбуватиметься шляхом підписання, ратифікації та подальшої імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом”, - зазначив К.Єлісєєв.

“Подібні Угоди, на порозі укладення якої перебувають Україна та Євросоюз, завжди позначаються підвищеними емоціями, а також, що не дивно, конструктивною критикою”, - додав він.

За словами посла, не дивно, що зараз Україну розглядають «крізь мікроскоп» та “на основі істотно підвищених критеріїв, вимог та очікувань”.

К.Єлісєєв наголошує, що зауваження та рекомендації Європарламенту не залишаться поза увагою в Україні. Що ж до позиції української сторони – то вона “постійно доводиться і буде доводитися” європейським партнерам.

Посол зазначив, що вважає конструктивним той факт, що в резолюції вітається спільна ініціатива прем’єр-міністра України Миколи Азарова та Президента Європарламенту Мартіна Шульца про направлення медичних фахівців для допомоги у лікуванні Юлії Тимошенко та запрошення міжнародно-визнаної та авторитетної особи – для фахового супроводу касаційного і наступних процесів у справі Ю.Тимошенко.

“Прикметно, що в ЄС почули, що українська сторона відкрита до діалогу на тему, в якій тривалий час вирують емоції, стереотипи та інсинуації. Сприйняла сигнал про діалог і українська сторона, незважаючи на те, що він був поданий під гострим соусом від шеф-поварів європейської кухні”, - заявив К.Єлісєєв.

Він також заявив, що українська сторона підтримує та поділяє “чіткий сигнал” про необхідність вільного та чесного проведення виборів

“Українська влада за численних нагод запевняла, що забезпечить усі необхідні умови для їх демократичного проведення, згідно зі стандартами ОБСЄ. Саме тому нами були завчасно запрошені міжнародні спостерігачі, у тому числі від Європейського парламенту”, - сказав Посол.

Він також зазначив, що задоволений тим, що сказав Європарламент про Євро-2012.

“Ми з вдячністю почули консолідований позитивний сигнал Європарламенту про це футбольне свято. Було докладено безпрецедентних зусиль для підготовки даного турніру і наша держава готова до його успішного проведення. Тому спорт має залишатися поза політикою, а Євро-2012 в Україні – поза бойкотом”, - зазначив Посол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Україні, в який закликав до негайного та безумовного звільнення усіх в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, забезпечити участь лідерів опозиції у наступних парламентських виборах, надати усім ув’язненим за політично вмотивованими підставами права на адекватне медичне лікування, повний доступ до адвокатів та родичів.

Депутати також наголосили на важливості прозорих та чесних виборів в Україні, а щодо Євро-2012 – порадили політикам, які зберуться до України, або використовувати свої поїздки для зустрічей з ув’язненими колишніми урядовцями, або приїжджати як приватні особи, а не як спеціально запрошені гості.