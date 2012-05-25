ЄС поскаржився на Аргентину до СОТ

Брюссель. 25 травня. УНІАН. Європейський Союз звернувся зі скаргою до Світової організації торгівлі (СОТ) проти обмежень, запроваджених Аргентиною, на імпорт.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт.

“Обмеження на імпорт Аргентиною порушують правила міжнародної торгівлі і повинні бути зняті”, - сказав комісар.

На сьогодні, загальний експорт товарів та послуг з ЄС до Аргентини становить 11 млрд. євро на рік, і практично дорівнює імпорту.

Разом з тим, ЄС зазначає, що обмежувальні заходи на імпорт в Аргентині стосуються все більшої кількості секторів.

При цьому, як зазначають у Єврокомісії, згідно влада Аргентини вимагає від імпортерів отримувати ліцензію і дотримуватися балансу в імпорті та експорті.

Відповідно до правил СОТ, Брюссель та Буенос-Айрес мають 60 днів на спробу знайти рішення у цій справі самостійно, після чого, якщо рішення не буде знайдено, справа буде розглядатися за правилами СОТ, що може тривати кілька років.