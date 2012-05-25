ЄС поскаржився на Аргентину до СОТ
Через обмеження імпорту
Брюссель. 25 травня. УНІАН. Європейський Союз звернувся зі скаргою до Світової організації торгівлі (СОТ) проти обмежень, запроваджених Аргентиною, на імпорт.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт.
“Обмеження на імпорт Аргентиною порушують правила міжнародної торгівлі і повинні бути зняті”, - сказав комісар.
На сьогодні, загальний експорт товарів та послуг з ЄС до Аргентини становить 11 млрд. євро на рік, і практично дорівнює імпорту.
Разом з тим, ЄС зазначає, що обмежувальні заходи на імпорт в Аргентині стосуються все більшої кількості секторів.
При цьому, як зазначають у Єврокомісії, згідно влада Аргентини вимагає від імпортерів отримувати ліцензію і дотримуватися балансу в імпорті та експорті.
Відповідно до правил СОТ, Брюссель та Буенос-Айрес мають 60 днів на спробу знайти рішення у цій справі самостійно, після чого, якщо рішення не буде знайдено, справа буде розглядатися за правилами СОТ, що може тривати кілька років.