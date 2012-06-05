Рада ЄС продовжила мандат місії в Косово на 2 роки – до 2014

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Рада ЄС продовжила на 2 роки мандат місії ЄС в Косово – до 14 червня 2014 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Згідно зі схваленим рішенням, Рада також передбачила бюджетні витрати у розмірі в 111 млн. євро на утримання місії.

“Я вітаю продовження найбільшої місії ЄС з управління громадянською кризою ще на два роки. Місія ЄС в Косово (EULEX) виконує важливу та гарну роботу з підтримки верховенства права в Косово”, - заявила з цього приводу Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Рішення передбачає певну зміну конфігурації місії з більшим акцентом на судову сферу, а також загальне зменшення кількості персоналу на 25%.

З 15 червня цього року максимальний штат міжнародного персоналу у складі місії становитиме 1250 осіб проти 1950 до цього, а максимальний штат внутрішнього персоналу – 1000 осіб проти 1200.

Місія, що складається з представників поліції, суддів, прокурорів та представників митниці була направлена в Косово в 2009 році.