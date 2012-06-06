Єврокомісія пропонує нові заходи для попередження криз банків

Брюссель. 6 червня. УНІАН. Європейська комісія представила нові заходи для попередження та кращого розв’язання ситуації в проблемних банках в майбутньому.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні пропозиції були схвалені сьогодні.

Прес-служба Єврокомісії зазначила, що остання фінансова криза в Європі продемонструвала недостатність механізмів у країн-членів для розв’язання ситуації в проблемних банках.

Так, за даними Єврокомісії, для подолання банківської кризи в період з жовтня 2008 року по жовтень 2011 року Єврокомісія схвалила надання державної допомоги банкам на суму в 4,5 трлн. євро, або 37% ВВП ЄС.

“Це попередило падіння банків та крах економіки, однак збільшило навантаження на платників податків з погіршенням державних фінансів та не змогло дати відповіді на запитання, як вирішувати проблеми великих транскордонних банків”, - зазначає прес-служба.

Нові пропозиції Євро комісії спрямовані на розширення повноважень країн-членів на втручання в діяльність банків для попередження або розв’язання кризових ситуацій, а також на забезпечення того, щоб відновлення та вирішення проблем банків забезпечувалося не за рахунок коштів платників податків, а за рахунок коштів власників та кредиторів відповідних банківських установ.

Пропозиції Єврокомісії передбачають три види засобів – для попередження, раннього втручання та розв’язання проблем.

В рамках попередження криз пропозиції передбачають зобов’язати банки розробити плани відновлення на випадок різкого погіршення їхньої фінансової ситуації; зобов’язати уряди розробити плани розв’язання проблем банків, які втратили життєздатність; зобов’язати уряди країн-членів у випадку виявлення проблем в можливому розв’язанні кризових ситуацій окремих банків під час здійснення планування, вимагати від таких банків змінити їх юридичну операційну структуру; надати можливість фінансових групам створювати внутрішні угоди для обмеження розвитку кризи серед усієї фінансової групи та швидкого посилення фінансової стабільності групи в цілому.

В рамках раннього втручання, пропозиції Єврокомісії передбачають можливість органам влади втручатися в діяльність окремих банків з метою попередження кризи при виявленні невідповідності банківської установи вимогам щодо капіталізації, або при підозрі на невідповідність таким вимогам.

Пропозиції Єврокомісії передбачають, що органи влади можуть вимагати від банків запровадження певних заходів, визначених в їхніх планах протидії кризам, вимагати скликання термінових зборів акціонерів для схвалення термінових рішень, вимагати від банків створення планів реструктуризації боргів перед кредиторами.

Крім того, пропозиції передбачають надання права наглядовим органам призначати спеціального керуючого в банки на обмежений термін часу при виявленні значного погіршення фінансового стану банківської установи. Головним завданням такого керуючого є відновлення фінансової ситуації банку.

Єврокомісія також пропонує, що у випадку якщо попереджувальні заходи та заходи раннього втручання не дадуть результатів, відповідні органи влади можуть схвалити рішення щодо застосування заходів з розв’язання проблем. Задля цього застосовуватимуться розроблені в країнах-членах плани з розв’язання проблем, які надаватимуть право органам влади втручатися в права акціонерів та кредиторів з метою забезпечення фінансової стабільності відповідних банківських установ, прав вкладників та платників податків.

Серед основних заходів для розв’язання проблем – продаж бізнесу; розподіл бізнесу, шляхом виділення гарних активів у новий банк, який згодом виставлятиметься на продаж, та ліквідацією старого банку з поганими активами; виведення з банку поганих активів; ре капіталізація банку за рахунок акціонерів та зменшення вимог кредиторів.

Нові пропозиції Єврокомісії також передбачають посилення співпраці наглядових банківських органів країн-членів з метою кращого контролю за діяльністю транскордонних банків.

Крім того, пропозиції передбачають створення спеціального фонду для розв’язання проблем, який в країнах-членах протягом 10 років має досягнути суми в 1% наявних депозитів у банках. Кошти цього фонду використовуватимуться у випадку проблем в банківських установах, які не вдалося вирішити шляхом попередження чи раннього втручання.

Проект Директиви, схваленої Єврокомісією, буде переданий на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.