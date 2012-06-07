ЄНП закликає лідерів ЄС не забувати про Тимошенко...

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Президент Європейської народної партії (ЄНП) Вільфред Мартенс ще раз закликав лідерів ЄС, які поїдуть на Євро-2012 в Україну, не забувати про справу колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та справи інших членів її уряду.

Як повідомляє офіційний сайт ЄНП, про це він заявив в ході засідання Політичної Асамблеї партії 4-5 червня.

“Ми закликаємо лідерів, які можуть зрештою вирішити відвідати футбольний турнір в Україні, використовувати кожну публічну нагоду, щоб висвітлити триваючі порушення фундаментальних прав Ю.Тимошенко та закликати до негайного звільнення всіх політичних в’язнів”, - цитує прес-служба партії слова В.Мартенса.

“Немає потреби говорити, що ми не гратимемо у гру українського Президента Віктора Януковича”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні низка лідерів країн-членів ЄС заявили про те, що не поїдуть до України на матчі Євро-2012 через порушення прав Ю.Тимошенко та інших ув’язнених колишніх урядовців.