Єврокомісари на матчі Євро-2012 в Україну не поїдуть

Брюссель. 7 червня. УНІАН. В Єврокомісії підтверджують відсутність намірів відвідувати матчі Євро-2012 в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу речник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен.

“Ні Президент, ні комісари, не планують відвідувати ніякі матчі в Україні”, - сказала вона.

Разом з тим, речник Єврокомісії зазначила, що на церемонію відкриття фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у Польщі 8 червня планує прибути комісар ЄС з питань фінансових програм та бюджету Януш Левандовські.

“Комісар Андрулла Вассіліу (відповідальна за питання спорту – УНІАН) також відвідає один з матчів, я не можу поки сказати, який саме”, - зазначила речник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, у травні Єврокомісія заявила, що в нинішніх внутрішньополітичних умовах не вважає за можливим відвідувати матчі Євро-2012 в Україні. Ця заява була викликана справами проти колишнього українського прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та низки колишніх урядовців, а також умовами їх утримання в ув’язненні.