Ліберали ЄП про Шенген: міністри оголосили війну

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Група ліберальних партій Європарламенту вважає сьогоднішнє рішення міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС щодо змін до Шенгенських угод оголошенням війни парламенту.

Про це йдеться в коментарі групи ліберальних партій, текст якого передано УНІАН.

“Як ми можемо вірити, що Рада поважатиме одне з найбільших досягнень ЄС, враховуючи те, що першим кроком вони вирішили послабити участь представників їх власного народу”, - заявив з цього приводу лідер лібералів Гі Верхофстадт (Бельгія).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів внутрішніх справ схвалила рішення, згідно з яким, прикордонний контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони може відновлюватися терміном на 6 місяців з можливим продовженням на такий самий термін у випадку, якщо через надзвичайні обставини немає можливості надійного контролю на одній з ділянок зовнішніх кордонів.

При цьому, якщо раніше передбачалося, що відповідні зміни до Шенгенських угод будуть вноситися за процедурою спільного схвалення рішень, при якій Рада ЄС та Європарламент мають рівні повноваження, то сьогодні міністри вирішили внести зміни до угод використовуючи іншу статтю Угоди ЄС, яка передбачає лише дорадчу участь Європарламенту.

“Схваленням такого рішення Рада надіслала чіткий сигнал, зокрема, про те, що вони (міністри – УНІАН) знайдуть будь-які відмовки, щоб закрти кордони, як вони закрилися від нас”, - наголосив Г.Верхофстадт, коментуючи рішення міністрів.

У свою чергу координатор лібералів в Комітеті з питань громадянських свобод Європарламенту Ренате Вебер (Румунія) зазначила, що парламент та Рада ЄС вели переговори щодо пакету пропозицій Єврокомісії про механізм оцінки загроз, намагаючись досягнути згоди ще у першому читанні. Разом з тим, за її словами, сьогоднішнє рішення міністрів, фактично поставило крапку в процесі підготовки законодавчих пропозицій.

“Завдяки цьому “заколоту” Ради, парламент вирішив припинити переговори та перейти до затверджувального голосування”, - сказала Р.Вебер.

Згідно з повідомленням прес-служби групи ліберальних партій, вже у понеділок, 11 червня, Комітет з питань громадянських свобод Європарламенту на надзвичайному засіданні визначиться щодо пакету пропозицій, запропонованих Єврокомісією щодо створення Європейського механізму оцінки ризиків та моніторингу ситуації в Шенгенській зоні.