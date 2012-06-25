Північно-Атлантична Рада засідатиме на вимогу Туреччини

Брюссель. 25 червня. УНІАН. Північно-Атлантична Рада проведе засідання на вимогу Туреччини у вівторок, 26 червня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі НАТО.

Згідно з повідомленням, засідання відбудеться на рівні Послів у відповідь на запит Туреччини провести консультації, відповідно до статті 4-ї Вашингтонської угоди.

Ця стаття передбачає, що будь-хто з партнерів може просити про проведення консультацій будь-коли, якщо вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою.

У повідомленні не міститься інших деталей.