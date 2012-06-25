Північно-Атлантична Рада засідатиме на вимогу Туреччини
08:19, 25 червня 2012Новини ЄС
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Відповідно до статті 4 Вашингтонської угоди
Брюссель. 25 червня. УНІАН. Північно-Атлантична Рада проведе засідання на вимогу Туреччини у вівторок, 26 червня.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі НАТО.
Згідно з повідомленням, засідання відбудеться на рівні Послів у відповідь на запит Туреччини провести консультації, відповідно до статті 4-ї Вашингтонської угоди.
Ця стаття передбачає, що будь-хто з партнерів може просити про проведення консультацій будь-коли, якщо вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою.
У повідомленні не міститься інших деталей.
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