Іспанія направить спостерігачів на вибори в Україну

Київ. 10 вересня. УНІАН. Іспанія направить в Україну спостерігачів на вибори до Верховної Ради, які відбудуться 28 жовтня 2012 року.

Про це йдеться в листі прем’єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя Брея Президенту України Віктору Януковичу, повідомляє прес-служба глави держави.

«Я розумію велике значення чесних та прозорих виборів для українського народу і радий, що Ви запропонували всім державам-членам ОБСЄ долучитися до проведення виборів шляхом присутності на них учасників Місії виборчих спостерігачів від цієї організації. Тому я радий повідомити, що Іспанія має намір взяти участь у цій місії і для цього координує свої дії з органами ОБСЄ, відповідальними за організацію і проведення цієї місії», - йдеться у листі голови уряду Іспанії.

13 червня 2012 року Президент України запросив на парламентські вибори спостерігачів від держав - учасниць ОБСЄ.