Генсек Ради Європи не виключає санкцій проти України
Це може статися, якщо не виконуються зобов'язання...
Київ. 10 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд не виключає санкцій проти України.
Про це він сказав в інтерв’ю «Тиждень.ua», коментуючи останню резолюцію ПАРЄ щодо України яку було ухвалено в січні цього року, яка передбачає, зокрема, імовірність санкцій, якщо українська влада далі використовуватиме судочинство в політичних цілях.
«Загалом, я не виключаю можливість санкцій відносно будь-якої країни-члена. Це може статися, якщо не виконуються зобов’язання, або якщо члени організації відмовляться від допомоги організації, спрямованої на виконання зобов’язань. Щодо України, ми намагаємося надавати допомогу з тим, аби відбулися заплановані реформи. Нині настав час дізнатися, чи можливі обіцяні зміни, чи існує на це політична воля. Після цього ми визначатимемося з подальшими діями», - сказав він.
Т.Ягланд зауважив, що по всіх підструктурах Ради Європи, - від Кабінету міністрів до Парламентської Асамблеї, - ситуації в Україні надається особлива увага. Зокрема, за його словами, Україна обговорювалася під час кожного без винятку засідання Кабінету міністрів Ради Європи - взимку, навесні та влітку.