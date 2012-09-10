Генсек Ради Європи не виключає санкцій проти України

Київ. 10 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд не виключає санкцій проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю «Тиждень.ua», коментуючи останню резолюцію ПАРЄ щодо України яку було ухвалено в січні цього року, яка передбачає, зокрема, імовірність санкцій, якщо українська влада далі використовуватиме судочинство в політичних цілях.

«Загалом, я не виключаю можливість санкцій відносно будь-якої країни-члена. Це може статися, якщо не виконуються зобов’язання, або якщо члени організації відмовляться від допомоги організації, спрямованої на виконання зобов’язань. Щодо України, ми намагаємося надавати допомогу з тим, аби відбулися заплановані реформи. Нині настав час дізнатися, чи можливі обіцяні зміни, чи існує на це політична воля. Після цього ми визначатимемося з подальшими діями», - сказав він.

Т.Ягланд зауважив, що по всіх підструктурах Ради Європи, - від Кабінету міністрів до Парламентської Асамблеї, - ситуації в Україні надається особлива увага. Зокрема, за його словами, Україна обговорювалася під час кожного без винятку засідання Кабінету міністрів Ради Європи - взимку, навесні та влітку.